Business news: Brasile, Banca do Brasil registra 4,2 miliardi di utili nel secondo semestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito statale brasiliano Banco do Brasil ha registrato un utile di 4,2 miliardi di real (943 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2019, in aumento del 5,1 per cento rispetto al primo trimestre di quest'anno e del 34 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando l'utile della banca fu di 3,1 miliardi di real (696 milioni di euro). Secondo la banca "il risultato è stato influenzato dagli aumenti del margine finanziario lordo e delle commissioni, oltre che dal controllo dei costi, che sono stati mantenuti al di sotto dell'inflazione". I ricavi per i servizi resi e le commissioni bancarie sono aumentati del 9,5 per cento rispetto al primo trimestre e hanno raggiunto 7,4 miliardi (1,6 miliardi di euro) nel trimestre chiuso a giugno. Le spese amministrative hanno raggiunto i 7,6 miliardi di real (1,7 miliardi di euro), in calo dell'1,1 per cento nel confronto annuale. Il rendimento del capitale proprio del Banco do Brasil, indicatore della redditività bancaria, ha raggiunto il 17,6 per cento, rispetto al 16,8 per cento del trimestre precedente. Nonostante l'aumento, le prestazioni rimangono inferiori a quelle registrate dai concorrenti. Il tasso di insolvenza a 90 giorni ha raggiunto il 3,25 a giugno. Le spese con fondi per svalutazione crediti (PCLD) sono aumentate del 13,9 per cento rispetto al primo trimestre. (Res)