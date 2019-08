Business news: Brasile, volume di affari del settore dei servizi cala a giugno dell'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha reso noto che il volume di affari generato dal settore dei servizi in Brasile è calato dell'1 per cento a giugno, rispetto al mese precedente, cancellando di fatto il debole guadagno dello 0,5 per cento registrato a maggio. Si tratta del quarto calo mensile registrato nei primi sei mesi e il maggiore per intensità. Rispetto a giugno dell'anno scorso, il settore ha perso il 3,6 per cento. Secondo quanto fa sapere l'Ibge, nel primo semestre 2019 il settore è cresciuto complessivamente dello 0,6 per cento, registrando una leggera perdita di dinamismo rispetto al secondo semestre del 2018, quando la crescita è stata dello 0,8 per cento. Nell'accumulato degli ultimi dodici mesi, fino a giugno 2019, il settore ha segnato un avanzamento dello 0,7 per cento. (Res)