Business news: Messico, attività a giugno industriale cala del 2,1 per cento su anno, e cresce 1,1 su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Messico ha fatto registrare a giugno la sua ottava caduta consecutiva mensile su anno. Nel periodo in esame, fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Inegi), le attività del settore secondario si sono contratte del 2,1 per cento su anno, una flessione in gran parte dettata dal comportamento negativo del settore edile (-6,2 per cento). Il dato risulta però in crescita dell'1,1 per cento se confrontato su quello di maggio, grazie proprio a un incremento del 3,1 per cento del comparto delle costruzioni. Bene anche l'attività mineraria, in aumento del 2,5 per cento, quella della creazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, somministrazione dell'acqua e del gas al consumatore (più 1,1 per cento). (Res)