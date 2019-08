Governo: crisi scompiglia partiti, Pd spaccato, Salvini teme l’inciucio (2)

- Una lacerazione forte, insomma, un duello a distanza con deputati e senatori dem schierati dall’una e dall’altra parte. Non che, però, negli altri partiti vada meglio. La stessa Lega, per esempio, è sulle spine per il timore di maggioranze alternative che facciano sfumare le urne. Non a caso, Salvini da Catania ha attaccato Renzi, senza troppi giri di parole: "Il popolo del No mi sembra ben rappresentato dall'appello di Renzi, io chiamo a raccolta l’Italia del Sì che scommette sul futuro e non sull'assistenza". Per poi rincarare: "L'appello di Renzi è fondato sulla paura di ascoltare il popolo, ma cosa c’è di più bello, sano e trasparente di far decidere gli italiani". D'altronde, il refrain da stamattina è sempre dello stesso tenore: "Ditemi voi un governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico che cosa può fare per l'Italia e per gli italiani. Dai, siamo seri: prima si vota e meglio è". E poi ancora: "Chi perde tempo evidentemente vuole salvare la poltrona, da Renzi me lo aspettavo, ma da Grillo un po' meno". Ma il fuoco di fila contro inciuci, ammucchiate e contro gli stessi ormai ex alleati di governo, i Cinque stelle, coinvolge tutto il quartier generale della Lega, da ministri come Centinaio a viceministri come Garvaglia, compatti nel reclamare il voto subito. (segue) (Rin)