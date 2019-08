Business news: Brasile, in calo costo estrazione petrolio da giacimenti pre-sal

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha reso noto che il costo dell'estrazione di greggio dai giacimenti pre-sal ha raggiunto i sei dollari a barile, il valore più basso della serie storica. Nel secondo trimestre di quest'anno la produzione da giacimenti pre-sal ha rappresentato il 55 per cento di tutta l'estrazione di petrolio e gas della società statale, seguita da quella nei campi di acque profonde (33 per cento), campi terrestri (9 per cento) e acque poco profonde (3 per cento). La produzione di petrolio e gas nel secondo trimestre è cresciuta del 12,8 per cento rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 1,41 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. (Res)