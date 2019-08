Business news: Paraguay, inflazione al +1,5 per cento nei primi sette mesi dell'anno

- L'inflazione di luglio in Paraguay ha segnato una variazione dello 0,1 per cento rispetto al mese precedente. Lo segnala la Banca centrale, secondo cui il dato porta l'inflazione accumulata nei primi sette mesi dell'anno all'1,5 per cento, inferiore all'1,6 per cento registrato nello stesso periodo del 2018. Sui 12 mesi, da agosto 2018 a luglio 2019, l'indice dei prezzi al consumo segna invece in +3,1 per cento. A spingere al rialzo l'indice, soprattutto le voci relative ad alimenti e trasporto, mentre a riequilibrare al ribasso la media generale è stato il calo dei prezzi dei prodotti importati, grazie soprattutto all'apprezzamento della divisa locale, il guaranì, rispetto al dollaro. (Res)