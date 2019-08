Business news. Brasile, governo valuta rimozione dazi su importazione etanolo da Usa

- Il governo brasiliano sta valutando di eliminare tutti i dazi di importazione sull'etanolo proveniente dagli Stati Uniti. La misura, scrive "Bloomberg", da un lato servirebbe a Washington per sopperire alla diminuzione della domanda cinese a causa della guerra commerciale in corso, dall'altra faciliterebbe i negoziati avviati per un accordo bilaterale tra Brasile e gli Stati Uniti. A partire da agosto 2017, al fine di proteggere il mercato interno, il governo brasiliano del presidente Michel Temer aveva imposto una tariffa del 20 per cento sull'import di etanolo statunitense superiore alla quota annuale di 600 milioni di litri, dopo che l'etanolo di mais prodotto negli Usa aveva inondato il mercato interno, deteriorando i prezzi. (Res)