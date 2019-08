Business news: Honduras, studio Cohep, peste suina in Cina opportunità per allevamenti nel paese

- Il Consiglio delle imprese private dell'Honduras (Cohep) sostiene che la peste suina africana che ha colpito pesantemente numerosi allevamenti in Cina rappresenta un'opportunità per l'export degli allevamenti honduregni. Secondo lo studio pubblicato il 5 agosto dalla Cohep intitolato "Impatto della presenza della peste suina africana in Cina, principali mercati della carne", il parassita che sta decimando gli allevamenti di maiali in Cina ha generato una pandemia in grado di cambiare gli schemi del commercio estero di tutto il mondo, dal momento che il gigante asiatico produce il 48 per cento della carne di maiale mondiale e, contemporaneamente, importa metà della carne di maiale del pianeta. (Res)