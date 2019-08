Business news: Brasile, Petrobras annuncia che disattiverà e smantellerà 10 piattaforme entro il 2020

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato che dismetterà dieci piattaforme petrolifere più obsolete entro il prossimo anno. La società prevede che questo non crei alcun impatto negativo sulla produzione, dal momento che queste unità non sono più in funzione, ha dichiarato il direttore dello stato per l'area, Eduardo Zacaron. Le unità da smantellare si trovano nei bacini di Campos, Sergipe-Alagoas ed Espírito Santo. La lista delle piattaforme da disattivare comprende la "Città di Rio de Janeiro", la "città di Rio das Ostras" e la "Fpso P-33", nel bacino di Campos, e la "Piranema", nel bacino di Sergipe-Alagoas. La società ha annunciato che ritirerà inoltre le piattaforme P-7, P-12 e P-15, nel bacino di Campos entro l'anno prossimo. Il progetto Petrobras prevede anche la smobilitazione delle piattaforme Pca 1, 2 e 3 entro il 2020. Altri progetti di disattivazione sono stati analizzati dall'azienda che tuttavia non ha diffuso il piano definito. (Res)