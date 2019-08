Business news: Brasile, produzione veicoli cresciuta dell'8,4 per cento a luglio 2019

- La produzione di veicoli in Brasile è cresciuta dell'8,4 per cento a luglio 2019, rispetto allo stesso mese del 2018. Lo rende noto l'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore (Anfavea) brasiliana. Nel corso dell'ultimo mese sono state prodotte 266.371 unità tra auto, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus, rispetto alle 245.641 di luglio dell'anno scorso. Rispetto a giugno di quest'anno, quando sono state prodotte 233.150 unità, la produzione è cresciuta del 14,2 per cento. "Siamo moderatamente ottimisti. Dobbiamo stare attenti, ma ci sono elementi nell'economia attuale che possono guidare una seconda metà dell'anno migliore", spiega in una nota il presidente di Anfavea, Luiz Carlos Moraes. "Tra i fattori positivi ci sono l'approvazione della riforma delle pensioni e la recente riduzione del tasso di interesse Selic". (Res)