Business news: Cile-Ecuador, avviato secondo round negoziati su accordo libero scambio, focus su servizi e telecomunicazioni

- E' iniziato mercoledì scorso a Santiago il secondo round di colloqui per un accordo di libero scambio tra Cile ed Ecuador. Al centro dei colloqui, si legge in una nota ufficiale, i tavoli su commercio di servizi, commercio elettronico, telecomunicazioni, appalti, accesso al mercato, cooperazione, semplificazione economica, lavoro, genere, ambiente, regole di origine e misure sanitarie e fitosanitarie. "Le relazioni tra Cile ed Ecuador attraversano un ottimo momento", ha dichiarato il sottosegretario alle Relazioni economiche internazionali, Rodrigo Yanez. "Siamo convinti che i negoziati produrranno grandi progressi in linea con l'impegno assunto da entrambi i paesi riguardo l'accordo", ha aggiunto. Le trattative in corso puntano ad aggiornare l'Accordo di complementazione economica "Ace 65" attualmente in vigore, accordo che lascia fuori da benefici commerciali ancora un 3,5 per cento dei prodotti. Nel 2018 le esportazioni cilene verso l'Ecuador sono state di 496 milioni di dollari a fronte di importazioni (principalmente petrolio) per 1,63 miliardi. (Res)