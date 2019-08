Business news: Messico, analista Moody's, dubbi su politica economica allarmano investitori

- La mancanza di coerenza nelle politiche messicane incide negativamente sulla fiducia degli investitori e la percezione sull'economia. Lo scrive l'agenzia di rating Moody's in una nota, rilanciata dai media locali, nella quale si stima che a fine 2019 il prodotto interno lordo sarà cresciuto dell'1,2 per cento, dopo il 2 per cento del 2018. "La preoccupazione attorno alla politica economica ha diminuito gli appetiti degli investitori" spiega Sandra Beltram analista senior di Moody's citata dalla nota. "L'investimento lordo si mantiene relativamente stabile ma si è indebolito, specialmente in termini di investimento estero diretto". Non meno rilevanti le preoccupazioni per il quadro regolatorio e legale "incerto" in cui si muove la compagnia energetica Pemex, anche considerando la debolezza del profilo finanziario. (Res)