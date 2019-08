Business news: Cile, export in calo per guerra commerciale Cina-Stati Uniti

- La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti ha prodotto una diminuzione nell'ordine dell'11 per cento delle esportazioni del Cile in entrambi questi paesi. Il dato emerge da un resoconto della sottosegreteria per le Relazioni internazionali di Santiago, dal quale risulta che, in termini nominali, le vendite alla Cina, principale socio commerciale del paese, sono passate nel primo semestre del 2019 da 12,1 a 10,8 miliardi di dollari su anno. Parallelamente anche le esportazioni verso gli Stati Uniti sono scese da 5,7 a 5,1 miliardi nello stesso periodo. (Res)