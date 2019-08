Business news: Telecom Argentina annuncia aumento utili del 99 per cento nel primo semestre

- Telecom Argentina ha dichiarato utili netti per oltre 130 milioni di euro nel primo semestre del 2019. La cifra, si legge in una nota della compagnia, rappresenta un aumento del 99,6 per cento rispetto al risultato del primo semestre del 2018. "La variazione degli utili netti riflette essenzialmente i migliori risultati finanziari derivati dai guadagni netti per le variazioni del cambio misurate in termini reali", si legge. Allo stesso tempo la compagnia ha annunciato l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti la distribuzione di dividendi per un totale di oltre 138 milioni di euro. (Res)