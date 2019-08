Business news: Messico, bilancia commerciale, a giugno attivo record dal 1993

- A giugno, il valore delle esportazioni messicane ha superato di 1,459 miliardi di dollari quello delle importazioni, facendo battere un record nelle serie storica da quando esiste un registro della bilancia commerciale, nel 1993. Lo riporta l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che nel periodo in esame le esportazioni hanno garantito entrate per 38,65 miliardi di dollari, contro i 37,191 miliardi di dollari spesi per le importazioni. A giugno le merci vendute oltre confine sono aumentate del 3,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2018, mentre le importazioni sono cadute del 4,7 per cento. Nella prima metà dell'anno, riferisce ancora Inegi, l'importo totale delle esportazioni è arrivato a 232,179 miliardi di dollari, cifra del 4,1 per cento superiore a quella registrata nei primi sei mesi del 2018. (Res)