Yemen: ministro Interno, “gli Emirati hanno vinto ad Aden” (4)

- Ieri il ministero degli Esteri yemenita aveva definito quello condotto dai separatisti “un colpo di Stato”. Gli scontri sono iniziati mercoledì 7 agosto, quando il numero due del Cts Hani Bin Braik, un ex ministro di Hadi, ha invitato le forze separatiste a fare irruzione nel palazzo presidenziale di Aden per rovesciare il governo. Secondo l’emittente satellitare “al Jazeera”, è stato “il recente ritiro delle forze emiratine da Aden a incoraggiare i separatisti a entrare in azione”. A infiammare le tensioni, tuttavia, è stato anche un recente attacco rivendicato dagli Houthi contro una parata militare, nel quale hanno perso la vita 36 persone tra cui un comandante delle forze separatiste. Le violenze rischiano di aprire un nuovo fronte nella guerra in Yemen, scoppiata nel settembre del 2014 dopo la conquista della capitale Sana’a da parte delle milizie ribelli Houthi, finanziate e armate dall’Iran. Nel marzo del 2015 è intervenuta nel conflitto una coalizione regionale guidata dall’Arabia Saudita e della quale fanno parte anche gli Emirati Arabi Uniti. (Res)