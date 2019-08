Governo: crisi scompiglia partiti, Pd spaccato, Salvini teme l’inciucio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera e propria crisi nella crisi. La decisione presa in solitaria dal vicepremier Matteo Salvini di staccare la spina all’esecutivo, tutt’altro che vicina a concludersi con l’esito che lo stesso ministro dell’Interno si aspetta e cioè elezioni a stretto giro di posta, sta intanto generando scompiglio dentro le forze politiche. Tutte, nessuna esclusa. Unite solo su un fronte: appellarsi al capo dello Stato, Sergio Mattarella, ciascuna però perorando la propria causa: elezioni sì o elezioni-no. La spaccatura più evidente, però, si registra in queste ore in casa dem con il duello a distanza tra il segretario in carica Nicola Zingaretti e l’ex segretario Matteo Renzi. A dare il via alle contrapposizioni è stato Renzi che, dalle colonne del "Corriere della sera", questa mattina ha definito "folle" andare al foto subito e ha aperto all’ipotesi di un governo istituzionale che metta al sicuro "i risparmi degli italiani" e proceda al taglio dei parlamentari. Parole alle quali ha subito replicato lo stesso segretario Zingaretti, vergando un post sul suo blog su Huffingtonpost in cui già dal titolo ha dettato la linea ufficiale: "Francamente dico no". Zingaretti ha ricordato di essere stato "accusato ingiustamente, per mesi, di essere il fautore di questo progetto nascosto" di un dialogo con il M5s. Per poi arrivare al nodo politico: "Di fronte a una leadership della Lega che tutti giudichiamo pericolosa e che si appella al popolo in maniera spregiudicata è credibile imbarcarsi in un esperienza di governo Pd-Cinque stelle (perché di questo stiamo parlando) per affrontare la drammatica manovra di bilancio e poi magari dopo tornare alle elezioni? Su cosa? Nel nome della salvaguardia della democrazia? Io - ha scandito - con franchezza credo di no". Non senza infine richiamare un altro rischio: "E’ forte dire nel nome della democrazia non facciamo votare? Ho anzi il timore che questo darebbe a Salvini uno spazio immenso di iniziativa politica tra i cittadini". (segue) (Rin)