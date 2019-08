Business news: Uruguay, esportazioni di soia quintuplicate a luglio, Cina principale acquirente

- Le vendite di soia in Uruguay si sono quintuplicate a luglio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso grazie a un forte aumento della domanda dalla Cina, secondo dati della Direzione dei servizi agrari (Dsa). Si tratta di un incremento che ha inciso in modo determinante nel risultato delle esportazioni uruguaiane nel settimo mese dell'anno, che hanno segnato un incremento interannuale complessivo del 18,4 per cento. (Res)