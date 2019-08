Torino: al via progetti su servizi a disabili e malati cronici a Città della Salute (2)

- L'altra iniziativa innovativa riguarda un debutto di un servizio per la prima volta in Italia (nasce in Inghilterra): arriva un "care-passport" per agevolare le persone con disabilità cronica nel loro accesso in pronto soccorso, eliminando disagi di varia natura e diminuendo l'ansia del paziente, per creare le condizioni affinché possano essere considerati i suoi bisogni in rapporto al grado di disabilità, in un contesto come il Front-line, dove tutte le pratiche devono risultare rapide, per consentire alle persone che vi accedono, di ridurre i tempi di attesa. Insomma una carta d'identità della salute. Ai disabili, soprattutto paratetraplegici, e ai malati cronici (per ora trapiantati di rene e malati reumatologici) è iniziata la distribuzione da parte delle Associazioni di volontariato in Pronto soccorso (Molinette) e nei reparti alla dimissione. (Rpi)