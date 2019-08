Serbia: presidente Vucic illustra nuovo piano di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha illustrato oggi in conferenza stampa la struttura del piano di investimenti per il prossimo periodo, per il quale Belgrado stanzierà una cifra tra i 10 ed i 12 miliardi di euro. Sviluppo delle infrastrutture locali, connessioni energetiche e digitali, aumento del tasso di natalità, alloggi per i giovani e turismo: questi i settori su cui sarà convogliata la maggior parte degli investimenti, come confermato anche dal ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali. "Abbiamo deciso di cambiare completamente il volto della Serbia, grazie alla riforma delle finanze pubbliche", ha detto Vucic commentando il nuovo piano di investimenti quinquennale.(Seb)