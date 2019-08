Yemen: ministro Interno, “gli Emirati hanno vinto ad Aden”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Aden, sulla costa meridionale dello Yemen, “hanno vinto gli Emirati Arabi Uniti”. A dichiararlo su Twitter è Ahmed al Mayssari, ministro dell’Interno del governo riconosciuto dalla comunità internazionale e fedele al presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, dopo tre giorni di durissimi scontri tra le forze governative e i secessionisti del Consiglio di transizione del sud (Cts), appoggiato da Abu Dhabi. “Ammettiamo la sconfitta e ci congratuliamo con gli Emirati per la loro vittoria. Ma questa non sarà l’ultima battaglia”, ha scritto Mayssari. Ieri i separatisti hanno preso il controllo di tutte le basi militari in città e occupato il palazzo presidenziale. In mattinata la coalizione araba a guida saudita (della quale fanno parte anche gli Emirati Arabi Uniti) ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo per un cessate il fuoco e il ritiro delle parti da tutte le posizioni conquistate negli ultimi giorni. (segue) (Res)