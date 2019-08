Yemen: ministro Interno, “gli Emirati hanno vinto ad Aden” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mayssari ha anche puntato il dito contro il presidente Hadi e l’alleato saudita, colpevoli di essere rimasti “in silenzio” a fronte degli scontri ad Aden. “Siamo sorpresi dal silenzio dell’Arabia Saudita negli ultimi quattro giorni, mentre il nostro partner della coalizione ci massacrava”, ha affermato. Secondo il ministro dell’Interno yemenita, l’attacco dei separatisti è stato lanciato con circa 400 mezzi blindati forniti dagli Emirati. Proprio Hadi è stato ricevuto oggi a Riad dal re saudita Salman bin Abdulaziz, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi del conflitto. L'incontro è avvenuto dopo che in giornata il viceministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, ha confermato il pieno sostegno di Riad al governo legittimo. “Quello che sta accadendo ad Aden fornisce un’opportunità alle milizie e ai terroristi, in particolare gli Houthi, al Qaeda e lo Stato islamico”, ha scritto Khaled bin Salman in un tweet. “Respingiamo qualsiasi uso delle armi ad Aden che possa minare la sicurezza e la stabilità. Facciamo appello alla moderazione e alla saggezza, nell’interesse dello Stato yemenita. Il regno invita le parti a un dialogo politico che avrà luogo a Gedda”, ha aggiunto il viceministro della Difesa di Riad. (segue) (Res)