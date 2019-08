Roma: Raggi, ancora controlli Polizia locale in zone movida, multe per 60mila euro totali a esercenti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Multe per un totale di 60mila euro ad esercizi pubblici e commerciali - che presentavano irregolarità - sono state elevate, nel corso dei controlli della Polizia locale nelle zone della movida. A riferirlo in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che scrive: "Ancora un weekend di controlli nelle zone della movida romana. Ottomila quelli condotti dalla Polizia Locale di Roma Capitale venerdì e sabato notte nelle principali piazze del centro storico, Colosseo, Trastevere, Ostiense e Testaccio, ma anche Piazza Bologna, San Lorenzo, Ponte Milvio e il Pigneto. Quasi 4.000 le verifiche che hanno riguardato comportamenti pericolosi alla guida con 230 automobilisti sanzionati per eccesso di velocità e oltre 130 veicoli rimossi perché in sosta irregolare". Complessivamente, aggiunge Raggi, "sono state elevate 1.650 sanzioni in materia di circolazione stradale, decoro urbano e commercio, con multe per un totale di 60 mila euro per pubblici esercizi e attività commerciali". Raggi conclude: "Contribuiamo così a conciliare divertimento, sicurezza e decoro nelle serate di svago di cittadini e turisti, verificando il rispetto delle norme anti-alcol, contrastando l’abusivismo commerciale e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia". (Rer)