Business news: Argentina, investimenti in calo del 25 per cento nel primo trimestre

- Gli investimenti in Argentina hanno registrato un calo del 25 per cento su anno nel primo trimestre del 2019, secondo dati ufficiali elaborati dall'Agenzia argentina per gli investimenti ed il commercio internazionale (Aaici). Il risultato, si legge in un documento, è dovuto principalmente "alla diminuzione dell'attività economica e al maggior costo dell'importazione di macchine a causa della svalutazione". (Res)