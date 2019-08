Torino: al via progetti su servizi a disabili e malati cronici a Città della Salute

- La Città della Salute di Torino mette al centro i pazienti disabili e i malati cronici con due progetti. Il primo è "TrattaMI Bene", che di fatto "inverte" i ruoli in sanità. Saranno infatti i pazienti stessi a decidere i loro percorsi. Un'idea rivoluzionaria con i pazienti che "insegneranno" e decideranno l'umanizzazione degli ospedali con reali misure di buone pratiche per concretizzare il concetto, tanto discusso e non ancora adeguatamente realizzato, di "umanizzazione delle cure". Insomma, un progetto focalizzato sull'obiettivo di coinvolgere direttamente le persone con disabilità nei percorsi di cura. L'iniziativa, promossa dal gruppo di lavoro "Medical Humanities", in sinergia con le associazioni di volontariato Unione Ciechi della Provincia di Torino, Coordinamento Para-Tetraplegici, Apic, Anmar ed Aned, è ispirata all'idea innovativa di acquisire dalle stesse persone con patologie croniche, i suggerimenti più efficaci rivolti ai bisogni della persona, considerando che "la persona non è la sua malattia". (segue) (Rpi)