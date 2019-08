Migranti: Open Arms chiede di sbarcare tre persone bisognose di cure

- La Open Arms, da dieci giorni in mare con 160 migranti a bordo, ha chiesto che siano fatte sbarcare tre persone. “Abbiamo sollecitato l’evacuazione medica di tre persone con diagnosi che richiedono attenzione medica specializzata. Aspettiamo conferma da parte delle autorità italiane, in quanto porto sicuro più vicino”, ha scritto l’Ong in un tweet. (Rin)