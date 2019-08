Yemen: ministro Interno, “gli Emirati hanno vinto ad Aden” (3)

- Sono almeno 40 le persone che hanno perso la vita dallo scorso 8 agosto ad Aden, come riferito in un comunicato la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite nel paese, Lise Grande, secondo cui altre 260 persone sono rimaste ferite nei duri scontri dei giorni scorsi. “Spezza il cuore il fatto che durante l’Eid al Adha (la festa islamica del sacrificio) le famiglie debbano piangere la morte dei loro cari invece di celebrare insieme in pace e armonia. Offriamo le nostre più profonde e sincere condoglianze alle famiglie delle persone che sono rimaste uccise e ferite”, ha scritto Grande. “Le organizzazioni umanitarie sul terreno – ha aggiunto – continueranno ad operare. La nostra prima preoccupazione adesso è l’invio di squadre mediche per il recupero dei feriti. Siamo anche molto preoccupati dalle notizie secondo cui vi sono civili intrappolati nelle loro case, a corto di cibo e acqua”. L’appello della coordinatrice umanitaria dell’Onu è “a tutte le parti in conflitto” perché “rispettino gli obblighi del diritto internazionale e facciano il possibile per proteggere tutti i civili yemeniti, in tutte le zone del paese”. (segue) (Res)