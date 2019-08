Governo: crisi scompiglia partiti, Pd spaccato, Salvini teme l’inciucio (3)

- Un linea che coincide con le posizioni di Fratelli d’Italia: "Noi di Fd'I e Lega - ha affermato la leader Giorgia Meloni - siamo la base di una coalizione che è già nei fatti, perché siamo gli unici due partiti che sono usciti sempre vincenti dalle ultime elezioni". La crisi agostana, tuttavia, non risparmia nessuno. Neppure Forza Italia: nel partito di Silvio Berlusconi il dilemma è grande, in quanto un sostegno incondizionato a Salvini potrebbe essere un rischio, a meno che non arrivino dal ledaer della Lega garanzie su una ricomposizione dell’alleanza di centrodestra a livello nazionale in vista dell'appuntamento elettorale. In attesa che domani si riunisca la conferenza dei capigruppo al Senato per definire il calendario di discussione della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte, depositata dalla Lega, però, anche in casa M5s sono ore difficile. A rianimare il Movimento, alle prese con la sua stessa sopravvivenza, ci hanno pensato le parole di Beppe Grillo. Per quanto il garante del M5s abbia abituato al suo stile sibillino, infatti, sembra aver fatto intravedere a deputati e senatori una via d’uscita che non siano le urne, miele per il palato di tanti eletti ormai al secondo mandato ma anche dei nuovi che non hanno alcuna certezza matematica di essere rieletti. Le parole di Di Maio, affidate a un post sulla sua pagina Facebook, d’altronde, raccontano bene il bivio di fronte al quale si trovano i pentastellati. Il capo politico rimarca che "non ci sono giochi di palazzo che ci interessino", ma al tempo stesso stila l’elenco delle cose da fare in Parlamento, a cominciare dalla riforma del taglio dei parlamentari. Un modo, insomma, per lasciare una porta aperta a un piano B, rispetto alle urne. (Rin)