Repubblica Ceca: Difensore civico europeo chiede pubblicazione lettera Ue su conflitto interessi premier Babis (2)

- Nelle scorse settimane la Commissione europea ha concesso di posticipare il termine entro il quale la Repubblica Ceca dovrà rispondere al rapporto preliminare dell'Ue sul presunto conflitto d'interessi del premier ceco, Andrej Babis. La nuova scadenza è il 2 settembre prossimo. Inizialmente il termine era previsto per l'inizio di agosto, ma il dicastero dello Sviluppo regionale ha chiesto un'estensione in ragione della complessità del rapporto. Il documento in questione, redatto in lingua inglese, è stato consegnato dalla Commissione al ministero a fine maggio. Come termine per la replica, Bruxelles ha fissato un periodo di 30 giorni dal ricevimento del rapporto in versione ceca, che i dicasteri dello Sviluppo regionale e delle Finanze hanno avuto la scorsa settimana. Marek Vyborny (Unione cristiana e democratica–Kdu-Csl) denuncia via Twitter il deliberato indugio del governo sulla faccenda. (segue) (Vap)