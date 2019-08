Siria: ministro Esteri Cavusoglu, Turchia non lascerà che Usa provochino stallo

- La Turchia non permetterà agli Stati Uniti di portare in fase di stallo i colloqui per l’istituzione di una zona di sicurezza lungo la frontiera settentrionale della Siria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, ripreso dal quotidiano “Daily Sabah”. La Turchia, ha indicato ancora il capo della diplomazia, libererà la regione dai “terroristi” delle Unità di protezione dei popoli (Ypg), le milizie curde che controllano buona parte del nord-est della Siria e che Ankara considera un’organizzazione terroristica legata al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Mercoledì 7 agosto ufficiali turchi e statunitensi hanno raggiunto un’intesa di massima sull’ipotesi di una zona di sicurezza che avrebbe proprio l’obiettivo di allontanare le Ypg dalla frontiera e di creare un “corridoio di pace” per il ritorno in patria dei numerosi profughi siriani accolti in Turchia. Le due parti hanno stabilito la creazione di un Centro operativo congiunto, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’ampiezza e sulla natura della zona di sicurezza. (Tua)