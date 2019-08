Il meteo di domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 12 agosto, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla seraDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia. In Piemonte, l'anticiclone africano viene eroso sul bordo nord-occidentale dall'arrivo di correnti atlantiche più umide e instabile. Tempo in peggioramento su Alpi, VDA e alto Piemonte con spiccata variabilità e temporali anche forti, specie dal pomeriggio, in locale sconfinamento serale alle vicine pianure; più sole e caldo afoso tra basso Piemonte e Liguria. Venti in rinforzo da Sud sul Ligure. (Rpi)