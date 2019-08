Governo: Parisi (EpI), alleanza M5s-Pd-Fi-Leu sarebbe regalo a Salvini

- Sull’attuale crisi di governo “un'alleanza con Renzi, Pd, Leu, Forza Italia e il M5s sarebbe il più grande regalo a Salvini”. È quanto sostiene Stefano Parisi, consigliere regionale del Lazio e segretario di Energie per l’Italia. “Sono i partiti responsabili del disgusto degli italiani per la politica, che si alleano con la cultura giustizialista dei grillini, per evitare il voto – prosegue –. Sarebbe un governo senza prospettive, che toglierà le castagne dal fuoco al leader della Lega dopo i disastri compiuti in quest'ultimo anno. Il governo delle tasse, delle nomine e della riforma della giustizia peggiore che si possa immaginare. E sarebbe un governo odiato dagli italiani". Parisi aggiunge: "Forza Italia per mesi ci ha spiegato che il problema non era Salvini ma la sua alleanza con i 5s, e ora pensa governare con loro. Invece di distruggere definitivamente la fiducia degli italiani liberali e riformisti, perché FI non si impegna a costruire una casa nuova che possa riconquistare la fiducia degli elettori persi? Salvini va sfidato nel terreno del consenso popolare, con proposte nuove per il Paese, e non nelle stanze del palazzo". E conclude: “Si faccia subito una casa Lib-pop, a destra di Zingaretti e a sinistra di Salvini, e si sfidi quest'ultimo, e la sua retorica populista, in campagna elettorale. E' ancora possibile, l'alternativa è di finire nel baratro del debito e della rivolta popolare"(Com)