Governo: Salvini, Renzi rappresenta popolo No, suo appello fondato su paura

- Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Catania con il sindaco della città, dopo quanto affermato oggi da Matteo Renzi dalle colonne del "Corriere della sera", ha affermato: "Il popolo del No mi sembra ben rappresentato dall'appello di Renzi, io chiamo a raccolta l’Italia del Sì che scommette sul fututo e non sull'assitenza". Poi Salvini ha aggiunto: "L'appello di Renzi è fondato sulla paura di ascoltare il popolo, ma cosa c’è di più bello, sano e trasparente di far decidere gli italiani?". Secondo il vicepremier, ci sono troppi no e "il no alle elezioni è il primo grande no. Mi auguro - ha insistito - che non ci sia chi sta inventando manovre di palazzo". Infine, il ministro ha ribadito che "ogni giorno perso è un danno per l'Italia, è surreale il discorso di qualche politico che ha il terrore di perdere la poltrona. Qualunque paese al mondo - ha concluso -, a fronte di una crisi, corre per risolvere la crisi". (Rin)