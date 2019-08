Roma: incendio in appartamento a Nomentano, evacuato edificio di 5 piani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in un appartamento a Roma al primo piano di un edificio in via Chianti n. 13, nel quartiere Nomentano. Alle ore 15:50 circa di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti a domare le fiamme ed hanno evitato il propagarsi del fuoco in più stanze. L'edificio di 5 piani al momento dello spegnimento è stato evacuato e non risultano persone ferite o intossicate. L'appartamento interessato dall'incendio è inagibile. Sul posto squadre del comando di Roma, un'autobotte, un carro autoprotettori, un'autoscala e il Capo turno provinciale dei Vigili del fuoco. (Rer)