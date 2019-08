Governo: Salvini, no a cambi casacca, in tanti bussano a porte Lega

- Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Catania con il sindaco della città, ha scandito: "Non mi entusiasmano i cambia casacca, quelli che si scoprono responsabili all'ultimo momento. Non nego però che alle porte della Lega stanno bussando in tanti. Ma non faccio nomi". (Rin)