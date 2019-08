Cremona: maltrattata moglie per 34 anni, denunciato marito 65enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pensionato 65enne di Cremona è stato denunciato per maltrattamenti famigliari per aver vessato fisicamente e psicologicamente la propria moglie per oltre 30 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, diretti dal maggiore Rocco Papaleo, la 72enne veniva picchiata regolarmente perché si ogni qual volta si opponeva ai continui tradimenti del marito che andavano avanti dal 1985. Negli ultimi mesi i militari più volte sono dovuti intervenire presso l’abitazione della coppia per sedare gli animi e per monitorare la situazione. (Rem)