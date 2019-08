Governo: Meloni a Mattarella, non consenta inciuci, subito al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una nota, si appella al capo dello Stato e scrive: "La surreale novità del giorno è il 'governo di salvezza renziana' proposto dall'ex segretario Pd: Renzi, insieme a pezzi del M5s, che ha dimezzato il suo consenso, e ad alcuni centristi cintura nera di giochi di palazzo, cercano in Parlamento maggioranze impossibili perché hanno paura del voto e vogliono difendere la poltrona. Fratelli d'Italia rivolge un appello al presidente Mattarella: non consenta una vergogna di questo tipo. Fd'I dice no ad ogni inciucio mascherato da 'governo istituzionale' e chiede elezioni subito, senza se e senza ma".(Com)