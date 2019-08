Cassano d'Adda: fratelli scivolano nel fiume, uno in pericolo di vita

- Due fratelli di origine salvadoregna sono caduti domenica pomeriggio all’interno del fiume Adda nel tratto che scorre fuori dal comune di Cassano d’Adda, nel Milanese. I due, uno 30enne e un 25enne, erano seduti insieme ad altri bagnanti sulla riva del corso d’acqua quando intorno alle 14.15 sono improvvisamente scivolati dentro. Grazie al tempestivo intervento dei presenti, che hanno allertato i soccorsi, il fratello maggiore è stato salvato immediatamente mentre il 25enne, trascinato a riva, è stato recuperato dopo qualche minuto a largo dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Treviglio. Il fratello più giovane è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano, in gravissime condizioni, dopo essere andato in arresto cardiaco. Secondo quanto appreso sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno sentito i testimoni per ricostruire la dinamica di quello che sembra essere stato uno sfortunato incidente. (Rem)