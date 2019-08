Grecia: incendi a Creta, evacuato campeggio a Elafonisi

- Un campeggio per turisti di Elafonisi, piccola isola nella parte sud occidentale di Creta, è stato evacuato per il secondo giorno di fila a causa dell'intersificarsi di un vasto incendio scoppiato ieri in una vicina discarica. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, anche alcune abitazioni private sono state evacuate; mentre 90 pompieri stanno lavorando per spegnere l'incendio, con l'aiuto di sei aeroplani e tre elicotteri. Il vento e le temperature elevate non agevolano le operazioni di spegnimento delle fiamme. (Gra)