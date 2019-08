Yemen: re Salman incontra presidente Hadi, focus su ultimi sviluppi ad Aden (3)

- Questa mattina i separatisti yemeniti del Consiglio di transizione del sud (Cts) hanno accettato un cessate il fuoco proposto dalla Coalizione a guida saudita e hanno iniziato a ritirarsi dalle posizioni conquistate nei giorni scorsi ad Aden, sulla costa meridionale. Lo ha reso noto la stessa Coalizione in un comunicato ripreso dall’emittente satellitare “al Arabiya”. L’alleanza militare guidata da Riad, che nella serata di ieri aveva condotto raid aerei contro siti non specificati ad Aden, ha fatto sapere di accogliere favorevolmente la decisione e d’intendere monitorare l’attuazione del ritiro. Nella giornata di ieri i separatisti avevano preso il controllo di tutte le basi militari in città e, secondo alcune fonti, avevano fatto irruzione anche all’interno del Palazzo presidenziale, sede temporanea del governo fedele al presidente Abd Rabbo Mansour Hadi e riconosciuto come legittimo dalla comunità internazionale. (segue) (Res)