Yemen: re Salman incontra presidente Hadi, focus su ultimi sviluppi ad Aden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’ultimo, attraverso il suo ministero degli Esteri, aveva definito ieri pomeriggio quello condotto dai separatisti “un colpo di Stato”. La richiesta di un cessate il fuoco a partire dall’una di questa mattina era arrivata in serata per voce del portavoce della Coalizione, Turki al Maliki, ripreso dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. L’appello invitava “tutti i gruppi militari a tornare immediatamente alle proprie posizioni e a ritirarsi immediatamente dalle aree conquistate negli ultimi giorni”, minacciando “l’uso della forza militare contro chiunque violi il cessate il fuoco”. Sempre nella giornata di ieri, il ministero degli Esteri dell’Arabia Saudita aveva chiesto l’organizzazione di un incontro urgente tra le parti in conflitto ad Aden. (segue) (Res)