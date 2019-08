Omicidio ultras: il gruppo degli Irriducibili, salutare Fabrizio al funerale è un nostro diritto

- "La morte è uguale per tutti, il funerale anche. Salutare Fabrizio è un nostro diritto". E' il messaggio firmato dal gruppo ultras Irriducibili Lazio comparso su uno striscione attaccato a un muro di Roma. La fotografia dello striscione è stata poi pubblicata sul profilo Facebook della tifoseria di cui Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, è stato lo storico capo. Il testo del messaggio fa riferimento alla decisione della Questura, per cui deve essere emanata ordinanza, di far svolgere la cerimonia funebre in forma privata alla famiglia alle 6 del mattino nella cappella del cimitero a via Flaminia, per ragioni di sicurezza. Decisione contestata prima dalla famiglia di Piscitelli, che secondo i rumors sarebbe pronta a ricorrere al Tar, e adesso dai tifosi e fan dell'ultras. Tra i commenti al post comparso su Facebook c'è chi dice "a qualsiasi ora ci saremo" e chi scrive "è blindando i funerali che si provoca la reazione della gente tranquilla che non vuole accettare questo abuso dello Stato". Fabrizio Piscitelli, 53enne, è stato ucciso a Roma in un agguato al parco degli Acquedotti e la sua morte ha sollevato attenzione mediatica sia per i precedenti dell'uomo, sia per la mobilitazione di diversi gruppi organizzati della tifoseria. La preoccupazione della Questura è che una cerimonia pubblica possa avere ripercussioni sulla sicurezza. Le esequie dovrebbero tenersi quindi, salvo cambiamenti dell'ultima ora, martedì 13 agosto alle 6 del mattino. (Rer)