Libia: razzi contro l’aeroporto di Mitiga, violata la tregua in vigore a Tripoli

- A poche ore dall’entrata in vigore di una tregua umanitaria proposta dalle Nazioni Unite in occasione dell’Eid al Adha, la festa islamica del sacrificio, una serie di razzi hanno colpito oggi l’aeroporto di Mitiga, a Tripoli. Lo ha reso noto su Facebook la direzione dello scalo. “L’aeroporto di Mitiga è stato colpito questa mattina. Il traffico aereo è stato sospeso fino a nuovo avviso”, si legge nel messaggio, che allega foto di colonne di fumo che si levano a pochi metri dalla pista. Lo scalo, il solo operativo nella capitale, si trova alcuni chilometri a est di Tripoli, in una zona controllata dalle forze del Governo di accordo nazionale (Gna). In passato l’aeroporto è stato più volte oggetto di raid da parte dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. (segue) (Lit)