Libia: razzi contro l’aeroporto di Mitiga, violata la tregua in vigore a Tripoli (2)

- Solo ieri pomeriggio quest’ultimo ha accettato la proposta di una tregua a Tripoli in occasione dell'Eid al Adha, al via da oggi per quattro giorni. Il suo portavoce, Ahmed al Mismari, lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa a Bengasi. L'ufficiale ha precisato che il cessate il fuoco durerà fino alle tre del pomeriggio di lunedì 12 agosto. "Nel contempo - ha aggiunto - il comando generale avverte che ogni operazione o movimento che violi la tregua provocherà una risposta forte e dura da parte dell'Lna. Il comandante Khalifa Haftar rassicura tutti i libici che vogliono liberare la capitale: le forze armate, con tutte le loro unità, sono pienamente pronte a rispondere adeguatamente a quanti cerchino di usare la tregua per guadagnare terreno o per danneggiare le nostre unità". (segue) (Lit)