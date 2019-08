Libia: razzi contro l’aeroporto di Mitiga, violata la tregua in vigore a Tripoli (3)

- L'annuncio dell'Lna è arrivato dopo che a Bengasi un'autobomba è esplosa provocando la morte di tre membri del personale della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). La proposta di una tregua era stata avanzata proprio dall'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, e aveva trovato già nella serata di venerdì l'ok da parte del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Ieri, in serata, Unsmil ha diramato un comunicato per esprimere soddisfazione per l'accettazione della proposta da parte di entrambe le parti coinvolte nel conflitto a Tripoli. "L'Unsmil accoglie favorevolmente l'accordo per una tregua umanitaria in occasione dell'Eid al Adha e invita al rispetto dei suoi termini per onorare la santità della festa e assicurare l'interesse dei libici", si legge nel testo. "L'Unsmil - conclude il comunicato - resta a disposizione delle varie parti per assicurare l'ottimale attuazione della tregua". (Lit)