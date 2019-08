Incidenti stradali: perdono controllo auto e si ribaltano su A21, due morti

- Una coppia di Torino, lui 71enne e lei di cinque anni più anziana, è morta dopo essersi ribaltata mentre stavano percorrendo in auto l'A21 nel tratto che attraversa la provincia Pavese. Poco prima delle 14.45 di domenica pomeriggio il conducente, non è chiaro se alla guida ci fosse l'uomo o la donna, ha perso il controllo della macchina ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail causando il capovolgimento del mezzo. I soccorritori del 118, arrivati sul posto, non sono potuti intervenire tempestivamente perché i due corpi erano incastrati nelle lamiere. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarli dopo una delicata operazione per la coppia non c'era più nulla da fare. (Com)