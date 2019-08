Venezuela: governo Barbados conferma sospensione dialogo tra governo e opposizione

- Il ministero degli Esteri di Barbados ha confermato la sospensione del dialogo tra governo venezuelano e opposizione, ospitati dall’isola. In un comunicato il ministero riferisce che i rappresentanti del governo di Nicolas Maduro si sono ritirati a causa del sostegno del presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaidò al blocco economico imposto dagli Stati Uniti al Venezuela. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha deciso di sospendere la partecipazione della sua delegazione al nuovo round del dialogo con l’opposizione, previsto a Barbados l’8 e il 9 agosto. “Nonostante la delegazione dell’opposizione si trovi già a Barbados per il round di dialogo previsto per questa settimana, il presidente Nicolas Maduro ha deciso di non inviare la (sua) delegazione in questa occasione, a causa della grave e brutale aggressione perpetrata da parte dell’amministrazione Trump contro il Venezuela, che include il blocco illegale delle nostre attività economiche, commerciali e finanziarie”, recita un comunicato ufficiale del governo di Caracas. (segue) (Brb)