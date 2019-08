Governo: Garavaglia (Lega), manovra Renzi-Grillo insulto a democrazia

- ll viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, in quota Lega, ricorda in in una nota come "alle ultime elezioni politiche il Pd di Renzi" sia stao "sonoramente sconfitto. Farlo governare sarebbe innanzitutto una ferita alla democrazia e un insulto agli elettori. Figuriamoci consentire ora a Renzi di varare addirittura una manovra economica a quattro mani con Grillo". Quindi Garavaglia, prosegue: "Nel pieno rispetto delle prerogative esclusive del Capo dello Stato, verso il quale riponiamo piena fiducia, è chiaro a tutti che non può essere questo il modo di onorare la volontà popolare e che l'unica risposta per rispettarla in pieno, senza inciuci e tornaconti personali, sia proprio quella di ridare la parola agli italiani affinché possano dire liberamente chi debba governare il Paese". (Com)