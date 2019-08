Turkmenistan-Bulgaria: presidente Berdimuhamedov riceve premier Borisov, focus su cooperazione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier bulgaro ha quindi confermato le aspirazioni del paese dell'Europa sud-orientale nel proporsi come hub strategico per la distribuzione del gas; a tale scopo, ha sottolineato Borisov, il governo di Sofia lavora per la costruzione delle infrastrutture necessarie. Secondo Borisov, il gas del Turkmenistan è una potenziale fonte di approvvigionamento essenziale per rafforzare il ruolo dei Balcani e della Bulgaria come un hub energetico. Anche le infrastrutture, a modo di vedere del premier di Sofia, sono un altro settore di cooperazione "promettente" tra Bulgaria e Turkmenistan. Borisov ha ringraziato l'omologo turkmeno per l'invito a partecipare al primo forum economico del Caspio, invitando a sua volta il capo dello Stato a recarsi in visita in Bulgaria. (Bus)