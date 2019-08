Governo: Galli (Lega), manovra Renzi-Grillo sarebbe film horror

- Il viceministro allo Sviluppo economico Dario Galli, in quota Lega, sottolinea, in una nota, come "una manovra economica targata Renzi e Grillo verrebbe scritta sotto dettatura dell'Ue. Una finanziaria solo lacrime e sangue per gli italiani, il colpo di grazia per le nostre imprese. Roba da film horror. Altro che taglio del numero dei parlamentari: Pd e Cinque stelle vogliono l'inciucio a tutti i costi pur di tenersi strette le loro poltrone". Altrimenti, prosegue Galli, "la penserebbero esattamente come noi: elezioni subito. La soluzione più ovvia e naturale, nel rispetto della volontà popolare. Per questa ragione riponiamo la massima fiducia nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".(Com)